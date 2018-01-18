Госгидрометео: вслед за снегопадами в Молдову придут морозы до -14

О погоде на ближайшие дни рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова начальник управления Госгидрометео Лидия Трещило.

"Мы ожидаем понижения температуры. В ближайшую ночь минимальная температура в стране ожидается в пределах —3-8 градусов мороза. Затем, 20 числа, будет теплее от 0-5, а к 25 января температура постепенно понизится до —9-14. Дневные температуры будут в основном около нуля градусов. И к концу следующей недели ожидается —1-6, а это температура, близкая к норме", — сказала метеоролог.

По информации синоптиков, прекращения снегопадов стоит ожидать уже к концу сегодняшнего дня.

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"Влияние южного циклона, который был этой ночью и днем закончится. Ожидаем, что его влияние закончится к концу дня. Завтра погода будет уже без существенных осадков. В выходные дни стоит ожидать слабый снег. Естественно, его интенсивность будет ниже, чем сейчас. И затем на следующей неделе погода будет без осадков", — сообщила Лидия Трещило.

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