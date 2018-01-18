Мнение: строительство газопровода-надежды Молдовы под вопросом

Строительство второй ветки газопровода "Турецкий поток", предназначенной для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, будет находиться под вопросом до полного прояснения позиций ЕС

Об этом заявил в эфире радио Sputnik директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Строительство "Турецкого потока-2" для Молдовы представляет стратегическую важность в связи с возможным прекращением транзита газа в республику через Украину после окончания срока контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в 2019 году.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

По словам Сергея Пикина, трудностей с первой ниткой "Турецкого потока" нет, напротив, строительство ведется с опережением графика. 17 января началось возведение приемного газового терминала на территории Турции. В то же время, проблемы остаются со второй ниткой.

"По второй нитке до сих пор остаются вопросы с отношением ЕС по этому проекту. Пока оно не определено, и можно сказать даже, что оно отрицательное. Смысла вкладываться во вторую нитку пока нет", — сказал он в эфире радио Sputnik.

ЕС выступает против продления "Турецкого потока" в ЕС, поскольку, по мнению европейских дипломатов, запуск нового газопровода лишит Украину статуса транзитера, увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", и перекроет альтернативные поставки из Каспийского региона.