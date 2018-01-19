Ионицэ: за 18 лет в Молдову поступило 54 миллиарда долларов

О том, сколько республика заработала и потратила за последние 18 лет, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, официально с 1999 года и по сей день в Молдову поступило 18 млрд. долларов США от трудовых мигрантов. Эту сумму составляют лишь банковские переводы, уточнил экономист. На самом деле почти за два десятилетия внутри страны было продано 27 млрд. долларов — эту сумму и нужно считать реальным заработком молдавских гастарбайтеров, считает эксперт.

"60% мигрантов работают в России. Это люди, которые там работают кратковременно. Многие из них приезжают домой с деньгами в карманах. Люди, которые работают на Запада, также переводят деньги через друзей и маршрутки", — объяснил Ионицэ.

Но и это еще не все средства, поступившие в республику.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ионицэ: в 2017 году гастарбайтеры переведут более миллиарда долларов

По словам собеседника, в этот же период Молдова продала своих товаров также на 27 млрд. долларов.

"Получается, что 54 млрд. долларов страна заработала: половину от экспорта и еще половину от экспорта рабочей силы. В этой же время мы импортировали на 60,5 млрд. долларов. То есть мы еще и должны остались. Это кажется смешным, но оказалось, что мы потратили больше, чем заработали", — добавил он.

Разница между дебитом и кредитом за 18 лет составила, по подсчетам экономиста, 6,5 млрд. долларов.

Откуда разница?

Ответ прост, говорит эксперт.

"Мы за этот период получили 2 млрд. долларов грантов: один миллиард от ЕС и еще один от США. Остальное — кредиты правительства и бизнеса. Таким образом, наши общие долги перед иностранцами достигают почти 7 млрд. долларов. Мы за это время умудрились все, что заработали, потратить, еще и в долг взять", — резюмировал эксперт.