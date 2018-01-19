Пшеничников: ситуация на Балканах обостряется

Убийство лидера косовских сербов Оливера Ивановича в городе Косовска-Митровица стало неожиданностью. Это преступление резко обостряет и без того не особо "замороженный" конфликт на Балканах.

"С точки зрения урегулирования ситуации, это невыгодно как будто бы никому: ни президенту Сербии Александру Вучичу, ни президенту непризнанной Республики Косово Хашиму Тачи. Но это значит, что на территории Косова есть некие ещё более радикальные силы, которые не находятся под контролем косовских властей", — заявил эксперт РИСИ Игорь Пшеничников, комментируя политическое убийство.

Эксперт считает, что это преступление спутало карты руководства Сербии и ее западных партнеров.

"Судя по всему, А.Вучич ведет дело к тому, что уже в марте текущего года Белград если не признает Косово официально, то предложит подписать договор о добрососедстве, фактически для Запада это будет удовлетворением требования о признании независимости Косова, необходимого для вступления Сербии в ЕС, а для внутреннего потребления в самой Сербии формально это не будет являться признанием независимости края, то есть, так или иначе, будут "и волки сыты, и овцы целы"", — резюмировал аналитик.