Крячкина: Япония "прощупывает" ЕС

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ совершает визит в три балтийские и три восточноевропейские страны — Болгарию, Сербию и Румынию. Он является первым премьер-министром Японии, который посетил эти государства.

Главная и основная цель этого визита — это поиск поддержки для укрепления своих позиций для переговоров с крупными и влиятельными государствами-членами Евросоюза, такого мнения придерживается эксперт РИСИ Юлия Крячкина.

" Абэ необходимо найти слабые звенья в рамках ЕС. Ведь, несмотря на серьезные связи со старыми европейскими государствами, даже в период переговоров о зоне свободной торговли у Японии были определённые разногласия и с Францией, и с Германией", — сказала Крячкина.

Помимо этого, данный визит — это еще и способ проверить, готовы ли европейские партнеры выполнять обязательства по заключенному в конце 2017 года соглашению о свободной торговле.

"Это соглашение особенно желанно для Японии на фоне проблем с проектом Транстихоокеанского партнерства, вступить в силу оно должно уже в 2019 году", — резюмировала востоковед.