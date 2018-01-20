Врач-инфекционист: мы готовы к появлению кори в Молдове

Заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова говорит о том, придет ли в Молдову корь из Украины

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун обнародовала пугающую статистику — в 2017 году в стране было зарегистрировано 4782 случая кори, а за две недели 2018 года — 1285. От кори в этом году умерло уже 8 человек.

В Европейском региональном бюро ВОЗ выразили обеспокоенность тем, что в Украине есть условия для эндемического распространение вируса. ВОЗ отметила, что корь — это чрезвычайно заразная болезнь и риск эпидемий возникает каждые несколько лет. Главная причина заболеваемости — отсутствие прививок. Украине нужно определить, какие именно факторы ограничивают вакцинацию в стране, и действовать ради их преодоления, отметили в организации.

Перекинется ли корь на Молдову — стоит ли ждать вспышек заболеваемости или даже эпидемии у нас? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.