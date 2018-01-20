Политолог: Молдова не готова к двухпартийной системе

Последнее время, среди некоторых аналитиков, муссируется тема того, что Молдова идет к двухпартийной системе. Что главных политических сил в стране останется всего две — одна из которых будет декларировать прозападный вектор развития, а другая — проевразийский.

Порой в качестве аргумента используется то, что в США, да и Великобритании, политическая система, по сути, двухпартийна.

Молдова не готова к подобному пути развития, и постоянное навязывание гражданам геополитического выбора, это не более чем манипуляция и тупик, такую мысль в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала политолог Анжела Колацки.

"Можно пойти по очень вульгарному сценарию — такое впечатление, что нам это кто-то навязывает. Навязывает геополитическое разделение. Хотя вопросов у нас намного больше важных чем геополитика. Если у нас получится отойти от геополитического разделения, то лишь тогда у нас в стране что-то изменится", — отметила политолог.