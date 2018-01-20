Куртов: председательство Молдовы в ГУАМ не реанимирует эту структуру

Эксперт РИСИ в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит о том, сможет ли Молдова "оживить" региональную организацию

ГУАМ — Организация за демократию и экономическое развитие, создавалась как некая альтернатива СНГ и другим структурам на постсоветском пространстве. В состав ГУАМ входят Азербайджан, Грузия, Республика Молдова и Украина. Организация создана 23 мая 2006 г. на Киевском саммите ГУАМ, в ходе которого главы государств подписали Устав Организации.

В настоящий момент про эту структуру почти нет никакой информации, и по мнению некоторых экспертов, будущего у нее нет.

Республика Молдова председательствует в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) в течение всего 2018 года. Изменится ли что-то в судьбе ГУАМ и какие именно возможности есть сейчас у этой структуры — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит политолог, эксперт РИСИ Аждар Куртов.