Донос: изобрести криптовалюту можно и в Молдове

Эксперт по криптографии и кибербезопасности говорит о том, можно ли разбогатеть в Молдове создав собственную криптовалюту

Биткоин является самой популярной и всем известной криптовалютой, однако их в мире сейчас существует огромное количество.

Сложно ли изобрести новую криптовалюту, как при этом разбогатеть, а не разориться, и от чего зависит ее потенциал — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова говорит первый директор Центра специальных телекоммуникаций, экс-председатель Комиссии по информационной безопасности при Региональном содружестве в области связи, эксперт по криптографии компании Dekart Александр Донос