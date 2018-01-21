Имиджмейкер: надо отличать стильный образ от кича

Что такое роскошь, и какими способами ее продемонстрировать в одежде: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал стилист и имиджмейкер Евгений Радэлис

Часто люди, которые неплохо зарабатывают, стараются продемонстрировать уровень своего достатка наглядно: стильно одеться, дополнить образ дорогим парфюмом и дизайнерскими ювелирными изделиями. Но зачастую в стремлении выглядеть на все сто и в один вечер "в разнобой" надеть на себя самые дорогие вещи, люди, стремящиеся выглядеть роскошно, скорее вызывают улыбку и легкую иронию.

О том, как выглядеть стильно и не впадать в крайности в формировании роскошного и стильного образа, в эфире радио Sputnik рассказал имиджмейкер Евгений Радэлис.

"Чтобы придать образу роскоши, естественно надо использовать дорогие материалы такие, как мех, кожа питона, кожа крокодила или страуса. Это могут быть и дорогие, качественные аксессуары, которая и на вид, и по качеству отличается от дешевых китайских аналогов. Это и вещи с уникальной отделкой, такой, как вышивка. Это могут быть и вещи какого-нибудь оригинального, нестандартного кроя, который редко встречается, и такие модели невозможно производить массово", — заявил Радэлис.