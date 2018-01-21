Эксперт: 70% работающего населения Молдовы финансово зависит от власти

Благосостояние почти 70% работоспособных граждан Молдовы зависит от госбюджета, поскольку они трудятся на госпредприятиях, либо в компаниях, регулируемых государством

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова сообщил эксперт, бывший председатель постоянной парламентской комиссии по экономике Вячеслав Ионицэ,

"Мы сказали, что создаем рыночную экономику, потому что государство обанкротилось. А оказалось, что после 25 лет независимости почти 40% людей работают в госсекторе — это учителя, врачи, полицейские, бюрократы. Другая часть, еще 30%, работают или в госкомпаниях, или компаниях, регулируемых государством", — отметил собеседник.

© Sputnik/ Rodion Proca На сколько увеличатся зарплаты молдаван в 2018 году

Эксперт подчеркнул, что такого количества бюджетников нет ни в Европе, ни на пространстве бывшего СССР.

"В Европе где-то 20% зависящих от государства, в России 30-40%. Получается, что до сих пор наша экономика зависит от власти", — резюмировал Вячеслав Ионицэ.