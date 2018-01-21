Сюткин: каждая страна может похвастаться своими уникальными блюдами

Историк кулинарии Павел Сюткин в эфире радио Sputnik рассказал о том, почему важно включать традиции приготовления уникальных блюд разных народов в список нематериального наследия ЮНЕСКО

В рамках ЮНЕСКО подписана конвенция о сохранении нематериального культурного наследия. В документе идет речь не о рецептах и блюдах, а о культурных кулинарных обычаях, обрядах, церемониях, о традиции приготовления блюда, истории его появления, о его подаче к столу и угощении им гостей.

В частности, в документ международной организации были включены такие блюда, как лаваш и долма, о происхождении которых так долго спорят между собой народы Грузии и Армении. В этот "кулинарный список" нематериального наследия ЮНЕСКО также попало такое экзотическое для нас блюдо, как корейская капуста кимчи. Кроме этого, среди уникальных традиций эксперты зарегистрировали ловлю креветок на берегу моря на лошадях, которой занимаются всего 10 семей в мире.

О том, почему важно включить в общемировой список уникальные традиции "жемчужин" мировой кухни, в эфире радио Sputnik рассказал историк кулинарии Павел Сюткин.