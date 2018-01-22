Дробиз: каждая страна хочет стать первой в списке самых пьющих

Глава центра исследований федерального и регионального рынка сбыта Вадим Дробиз объяснил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему страны стремятся попасть в рейтинг самых пьющих стран

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила рейтинг самых пьющих стран в мире. Первое место досталось Белоруссии — ее показатель 17,5 литров чистого алкоголя, выпитого за год одним человеком. Следом за ней расположилась Молдова с чуть меньшим показателем в 16,8 литров.

Эксперт Вадим Дробиз заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что такая статистика не всегда соответствует реальным данным.

"Практически все страны мира, придерживающиеся европейской культуры, употребляют абсолютно одинаковое количество алкоголя, плюс-минус десять процентов. Если люди хорошо живут — они пьют больше, плохо живут — тоже пьют больше, средне живут — они пьют столько же", — сказал Вадим Дробиз.

По словам эксперта, многие страны даже стремятся оказаться в данном списке.

"За последние 12 лет страны бывшего СССР даже стремились занять место лидера в этой группе. Первая мысль при попадании в данный список — спасать население, а это подразумевает рост цен и акцизов. Однако, таким образом людей просто обдирают", — заявил собеседник.