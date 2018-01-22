Колацки: правительство опасается повторения событий 2009 года

Политолог Анжела Колацки предположила в эфире радиостудии Sputnik Молдова, зачем вокруг здания парламента возводят стену

Здание парламента планируют обнести с трех сторон высоким забором. Открытым останется только фасад, выходящий на проспект Штефана чел Маре. Строительство обойдется в 5 миллионов леев.

В правительстве говорят, что ограждение нужно для "защиты прилегающей к зданию территории".

Политолог Анжела Колацки предположила в эфире радиостудии Sputnik Молдова чего могут опасаться молдавские власти.

"Видимо власти вспомнили о событиях января 2016 года или апреля 2009 года. Или последовали примеру Российской Федерации, здание правительства которой также обнесено забором", — заявила собеседница.

Политолог также отметила, что еще одной причиной для возведения стены могли стать изменения в законе о митингах.

"В старой версии закона не разрешалось подходить к зданию парламента ближе, чем на 50 метров. Сейчас этого ограничения нет", — отметила Анжела Колацки.