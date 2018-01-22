Политолог: США по-прежнему считают своей зоной влияния весь мир

Российский политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал продвижение НАТО на Восток, а также претензии США на мировую гегемонию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью одному из изданий заявил, что в условиях продвижения НАТО на Восток сегодня нет никаких правил.

Как рассказал глава российского внешнеполитического ведомства, во времена "холодной войны" гонка вооружений происходила в рамках принятой обеими сторонами геополитики, а противостояние двух полюсов влияния ограничивалось на рубежах стран Варшавского договора.

"Но сейчас в условиях продвижения НАТО на Восток действительно нет никаких правил. Нигде нет какой-то линии, которая является "красной чертой", — заявил Лавров.

По мнению Сергея Лаврова, сегодня границу России можно назвать "красной чертой", только если исходить из того, что у России не может быть никаких интересов в регионе, в Евроатлантике.

"Дело в том, что у нас есть законные интересы, есть русские, которые в одночасье оказались за границей, когда развалился СССР, у нас есть культурные и исторические, тесные личные и семейные связи с нашими соседями. Россия имеет право защищать интересы своих соотечественников", — заявил глава МИД России.

Свою оценку действиям руководства Североатлантического альянса по усилению военных позиций в непосредственной близости от границ России, а также претензии США на мировое лидерство и влияние на европейские государства в эфире радио Sputnik дал российский политолог Владимир Корнилов.