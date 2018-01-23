Шеларь: согласно курсу валют, нам давно должны были понизить тарифы

Экономист Галина Шеларь рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, почему тарифы не снижаются, в то время как курс лея продолжает укрепляться

За последние несколько месяцев лей укрепил свои позиции по отношению к американскому доллару и евро. В результате этого предполагается и снижение тарифов.

Экономист Галина Шеларь рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова, стоит ли ожидать понижения цен в ближайшее время.

"Резкое обесценивание лея когда-то спровоцировало наших поставщиков энергии поднять цены. Однако сейчас лей укрепился, но заявлений о понижении тарифов от НАРЭ так и не слышно", — отметила собеседница.

По словам Галины Шеларь, цены должны варьироваться в зависимости от ситуации на валютном рынке.

"То, что поставщики не обращаются в НАРЭ для того, чтобы снизить цены — это одно, а вот то, что у НАРЭ не возникает по этому поводу вопросов — это уже проблема. Они должны реагировать на то, что происходит с курсом валют", — заявила экономист.