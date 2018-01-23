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Валериу Реницэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Реницэ: депутаты не поддержат идею либералов о выходе Молдовы из СНГ

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Политолог Валерий Реницэ рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, поддержат ли в парламенте инициативу Либеральной партии о выходе республики из СНГ

Фракция Либеральной партии зарегистрировала законопроект, подразумевающей выход Республики Молдова из Содружества Независимых Государств. Свое решение представители партии аргументировали тем, что одна из сторон нарушила ряд заложенных в основу создания СНГ принципов.

Политолог Валерий Реницэ заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что данная инициатива не будет поддержана в парламенте.

"Я думаю, что депутаты не поддержат эту идею. Это слишком радикальный ход. СНГ — это большой рынок для нас. Какое нормальное правительство будет это игнорировать? Нас ведь никто не заставляет сейчас выходит из Содружества", — заявил политолог.

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Теги:
СНГ, Валерий Реницэ, молдова, Политика



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