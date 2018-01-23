Кожокару: водителей такси надо проверять на адекватность ежедневно

Автоэксперт Олег Кожокару в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о том, какому контролю должны ежедневно подвергаться водители такси

В сводки ДТП, еженедельно представляемые полицией, нередко попадают машины такси. Конечно, зачастую виновниками инцидентов на трассе становятся водители частных авто. Но нередко попадают в список виновных и водители машин с "шашкой" на крыше.

Зачастую "частных извозчиков", спровоцировавших происшествие на дороге уличают в употреблении алкоголя и даже легких наркотиков, к примеру, марихуаны.

Кто должен отвечать за то, чтобы водитель такси садился за руль трезвый, как стеклышко, и какова процедура проверки "частных извозчиков" на адекватность?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару.