Кожокару: водителей такси надо проверять на адекватность ежедневно

В сводки ДТП, еженедельно представляемые полицией, нередко попадают машины такси. Конечно, зачастую виновниками инцидентов на трассе становятся водители частных авто. Но нередко попадают в список виновных и водители машин с "шашкой" на крыше.
Зачастую "частных извозчиков", спровоцировавших происшествие на дороге уличают в употреблении алкоголя и даже легких наркотиков, к примеру, марихуаны.
Кто должен отвечать за то, чтобы водитель такси садился за руль трезвый, как стеклышко, и какова процедура проверки "частных извозчиков" на адекватность?
Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал заместитель председателя Союза автоводителей Олег Кожокару.