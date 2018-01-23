Спасатель о том, как выжить в сильный мороз, если заглохла машина

Специалист по оказанию первой помощи Станислав Журавский в эфире радио Sputnik рассказал о том, какие действия предпринимать на трассе для того, чтобы не замерзнуть в случае, когда заглох двигатель

Видимо услышав нарекания большинства жителей Молдовы, зима наконец-то полностью вступила в свои права. Метеорологи прогнозируют довольно сильные для южной республики морозы, а на улице в утренние часы действительно свежо, если не сказать зябко.

Метели пока по республике синоптики не обещают, но морозы становятся испытанием и для самого автомобиля, двигатель которого может подвести в самый неподходящий момент, к примеру, на проселочной дороге вдали от людей и других автомобилистов, которые могли бы откликнуться на постигшую врасплох неприятность.

Что делать и как себя вести в случае, если вы застряли вдали от цивилизации в трескучий мороз? Как обезопасить себя от возможных обморожений?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал профессиональный спасатель, инструктор-методист по оказанию первой помощи Станислав Журавский.