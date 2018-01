"DoReDoS": у Молдовы всегда были достойные исполнители для Евровидения

Сегодня, 24 января, проходит отбор претендентов на участие в европейском песенном конкурсе, который в этом году состоится в Португалии. Жюри предстоит прослушать 27 участников.

Однако, по словам гостей радиостудии Sputnik Молдова, среди участников национального отбора много сильных исполнителей, которые составляют им серьезную конкуренцию.

"Молдова всегда была и будет полна талантами, поэтому каждый год в отборочном туре есть достойные исполнители. Это нормальная, достойная конкуренция", — сказала солистка "DoReDoS" Марина Джундиет.

По мнению другого участника группы — Сергея Мыцэ, 2018 год не стал исключением

"Есть много хороших песен, которые достойны выйти в финал", — сказал он.

Группа "DoReDoS" считается одним из главных фаворитов отборочного конкурса. Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году.

И если песня, с которой "DoReDoS" претендуют выступить на Евровидении уже прозвучала, то о самом номере ребята предпочитают пока ничего не говорить.

"Мы не раскрываем секреты, потому что сами не знаем, что будет. Эта идея пока находится в голове у Филипа Бедросовича (Киркорова — прим.ред). Как только пройдет первый этап конкурса "Live audition", сразу начнем готовиться", — добавила Марина.

В результате отборочного тура, который проходит в эти часы, будут выделены 16 участников полуфинала.

В этом году единственный полуфинал состоится 22 февраля. В финал пройдут только 10 участников. Он пройдет 24 февраля. Победителя выберут путем суммирования голосования жюри и публики.