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Эксперт Василий Колташев
© Sputnik/ Александр Кривошеев

Эксперт о форуме в Давосе: честного консенсуса не будет

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Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (232)
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Эксперт Василий Колташев рассказал о реальных темах, которые будут обсуждены на Всемирном экономическом форуме в Давосе

48-й раз Международный экономический форум открылся в швейцарском Давосе 23 января. Согласно планам организаторов, в ходе форума будут затронуты ряд волнующих международное сообщество тем: от искусственного интеллекта и развития криптовалют до равноправия полов и изменения климата.

По мнению руководителя российского центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташева, обозначенные организаторами темы формальны. Реально же поднимаются совершенно другие вопросы. 

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS/
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"Как можно говорить с теми же представителями США и ЕС, когда вы понимаете, что их стратегия направлена на то, чтобы добраться до ресурсов вашей страны. И это создает новую ситуацию, ситуацию неискреннего псевдо диалога. Я понимаю, что официальная повестка достаточно гибкая, там поднимаются и вопросы бедности, помощи Африке, экологические вопросы, но это официальная повестка, это не то, что реально всегда обсуждается", — отметил собеседник радио Sputnik.

Реально же, по словам Василия Колташева, на экономическом форуме всегда обсуждаются какие-то меры взаимодействия и общей экономической стратегии.

"Пример с "Северным потоком-2". Там будут говорить: зачем он, если уже есть один "Северный поток", пусть американцы продают теперь газ Европе. В этом и состоял смысл "вашингтонского консенсуса", если даже не для блага Америки, то с привязкой к американскому рынку и с прицелом на вывоз капиталов", — добавил он.

Мир настолько изменился с 2008 года, что встречи в Давосе изменили свой характер. Сегодня, уверен эксперт, уже трудно представить себе честный консенсус.

"Все встречи в Давосе всегда основывались на том, что существует некий международный торгово-экономический консенсус, что есть Вашингтонский консенсус, что есть типовая неолиберальная политика, которую продвигает МВФ. Которую все проводят сейчас, когда очевидно, что существует война санкций против России, давление на Китай, когда выяснилось, что политические противоречия очень серьезно обострились. Все это оказывает влияние на ощущение тех, кто должен представлять экономику своих государств на этой встрече", — резюмировал Колташев.

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (232)

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Теги:
общая экономическая стратегия, форум в Давосе, антироссийские санкции, Василий Колташов, Политика



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