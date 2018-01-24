Хирург: число травм из-за гололеда выросло более, чем в три раза

Заместитель директора Больницы скорой медицинской помощи Сергей Штепа рассказал о том, какие части человеческого тела наиболее подвержены травмированию во время падения

"В первый день, когда был первый снегопад было 53 обращения. После этого люди привыкли и поняли, что надо быть осторожней, поэтому было 10 обращений, потом 41. И в понедельник у нас был пик по Больнице скорой помощи, когда у нас было 161 обращение по поводу различных патологий опорно-двигательного аппарата", — сказал хирург.

По данным пресс-службы Больницы скорой медицинской помощи, 23 января в результате гололеда пострадали 52 человека, 6 из них были госпитализированы.

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По словам Сергея Штепы, в основном от падения травмируются ноги и руки человека.

"Чаще всего травмируются лодыжки из-за неправильной постановки ноги, что влечет за собой переломы различных локализаций. Не менее обычны переломы лучевой кости руки в типичном месте, когда человек, падая, пытается опираться на руку", — рассказал собеседник радиостудии Sputnik Молдова.