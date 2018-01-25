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Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ионицэ: массовую эмиграцию молдаван спровоцировал кризис 1998 года

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (238)
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Экономист Вячеслав Ионицэ в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о предпосылках массовой эмиграции из Молдовы и трансформациях, произошедших в молдавском обществе в результате резкого обнищания людей в конце 90-х годов

Собеседник радиостудии Sputnik Молдова напомнил, что период с 1990 по 1996 годы оказался для большинства жителей молодой Республики Молдова очень сложным. Люди верили в приватизацию, боны национального достояния и программу "Пэмынт", которая предусматривала раздел сельскохозяйственных земель.

"В 1997-1998 годах начался медленный рост благосостояния населения. Это было связано с экспортом, чуть-чуть задвигалась экономика. Но в 1998 году произошел кризис, который побил нас очень сильно. Напомню, что тогда национальная валюта упала почти в 3 раза: доллар был 4,5 лея, а поднялся до 12-ти. И хотя зарплата уменьшилась не очень сильно, но реальная цена денег упала существенно", — вспоминает эксперт.

И тогда люди начали активно эмигрировать, не выдержав очередного удара, который последовал после семи лет нищеты и непродолжительного перерыва. 

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Я почему говорю, что мы отметим в этом году 20 лет зависимости от переводов, потому что реальные переводы начались в 1998-2000 годах. До 2003 года продолжалась массовая эмиграция людей. То есть люди поняли, что здесь делать нечего", — добавил Вячеслав Ионицэ.

Тяжелые условия жизни заставили людей мобилизоваться, они изменили не только место жительства, но профессии и вид деятельности. В этом смысле молдаване проявили редкие человеческие качества — способность оперативно мобилизоваться и противостоять сложившимся обстоятельствам.

"В Великобритании в 1970-х годах был кризис. Тогда массово закрывались шахты, а люди сидели в городе, умирали от голода, но никуда не двигались. А у нас в Молдове произошла конверсия. В течение двух лет молдаване стали самой мобильной нацией в мире", — заключил собеседник.

О предпосылках массовой эмиграции жителей Молдовы эксперт рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова. 

Тема:
Эхо дня: самое интересное за 24 часа (238)

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Теги:
гастарбайтеры, миграция, кризис, трудовые мигранты, Вячеслав Ионицэ, Общество



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