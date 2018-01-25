Нейжмаков: антироссийские санкции США бьют по европейским проектам

Большая часть жителей Германии, Франции, Великобритании и Польши высказались против санкций на те европейские компании, которые участвуют в газовых проектах вместе с Россией. Таковы итоги последнего опроса в результате опроса Sputnik.Мнения.

Большинство французов и немцев (65% и 61% опрошенных соответственно), а также 47% опрошенных британцев и 37% поляков считают, что санкции США неприемлемы в качестве инструмента взаимодействия с европейскими партнерами.

Также 14 % жителей Франции, 20% от населения Германии, 32 % британцев и 24 % граждан Польши считают, что санкции США приемлемы, даже если они в ущерб европейским компаниям. Остальные затруднились дать вразумительный ответ.

Почему США готовы к введению санкций, которые бьют уже не по России, а по ЕС и кто из европейских стран пытается вести независимую от США политику. На эти вопросы в эфире радио Sputnik отвечает политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.