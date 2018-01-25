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Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
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Легкоступова: Сенчина была настоящей Золушкой, доброй и отзывчивой

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Российская певица Валентина Легкоступова вспоминает Людмилу Сенчину

В Санкт-Петербурге, на 68-м году жизни, умерла народная артистка России Людмила Сенчина.

Сенчина родилась в селе Кудрявцы в Украине в 1950 году. Однако ее отец, как говорила певица, указал в паспорте другую дату —1948 год.
В 1966 году она поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, которое окончила в 1970 году по специальности "солистка-вокалистка". Работала в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, была солисткой оркестра под управлением Анатолия Бадхена.
За свою музыкальную карьеру Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет.

О том какой была Сенчина в эфире радио Sputnik вспоминает певица Валентина Легкоступова.

Теги:
Легкоступова, Сеньчина, Россия



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