Легкоступова: Сенчина была настоящей Золушкой, доброй и отзывчивой

Легкоступова: Сенчина была настоящей Золушкой, доброй и отзывчивой /

В Санкт-Петербурге, на 68-м году жизни, умерла народная артистка России Людмила Сенчина.

Сенчина родилась в селе Кудрявцы в Украине в 1950 году. Однако ее отец, как говорила певица, указал в паспорте другую дату —1948 год.

В 1966 году она поступила в музыкальное училище при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, которое окончила в 1970 году по специальности "солистка-вокалистка". Работала в Ленинградском государственном театре музыкальной комедии, была солисткой оркестра под управлением Анатолия Бадхена.

За свою музыкальную карьеру Людмила Сенчина выпустила восемь альбомов, а также отдельный сборник из песен разных лет.

О том какой была Сенчина в эфире радио Sputnik вспоминает певица Валентина Легкоступова.