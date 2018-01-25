Бень: в мире никто и никогда не запрещал символику на трибунах

После допинговых скандалов, предметом обсуждения стал возможный запрет на появление на трибунах Олимпиады российских флагов– причины и последствия этого комментирует политолог и публицист

Суета вокруг российской символики на Олимпиаде — именно так можно охарактеризовать информационный фон последних дней.

По последней информации, никаких дополнительных ограничений для болельщиков из России, которые соберутся посетить Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, нет. Об этом говорится в сообщении службы информации Олимпийского комитета России (ОКР).

"Пункт о запрете зрителям использовать флаги государств, не принимающих участия в Играх, на олимпийских объектах был внесен в свод правил для болельщиков оргкомитетом Игр в Пхенчхане на этапе подготовки регламентов организации и проведения Игр. Данный пункт предусматривает потенциально возможные ограничения для представителей стран или образований, не признанных мировым сообществом и не являющихся членами международного олимпийского движения", — говорится в сообщении.

Дыма без огня, как известно не бывает. К чему суета теперь уже вокруг российской символики на Олимпиаде? Об этом в эфире радио Sputnik рассуждает политолог, публицист и руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень.