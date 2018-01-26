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Дмитрий Лыжин
© Sputnik/ Александр Натрускин

Лыжин: Россия сохранит позиции мирового лидера на рынке пшеницы

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Эксперт РИСИ комментирует тенденции на мировых рынках зерновых культур

Достоверные экономические прогнозы утверждают — в текущем, 2018 сельскохозяйственном году Россия сохранит за собой позиции глобального лидера по поставкам пшеницы и займет при этом второе место в мире по экспорту зерна — об этом говорит эксперт РИСИ Дмитрий Лыжин.

Он также сказал, что по прогнозам аналитиков Международного совета по зерну, в 2017\2018 сельскохозяйственном году общий объем производства зерновых в мире достигнет 2079 млн. тонн. Это станет вторым результатом за всю историю, уступив только результатам предыдущего года. Потребление же зерновых также достигнет рекордного значения и превысит 2100 млн. тонн.

Продовольственный спрос будет определять потребление пшеницы. Расширение технического и кормового использования зерна — повысит объёмы торговли кукурузой, производство которой также растет.

Глобальная торговля зерном увеличится пятый год подряд. Первое место за собой сохранят США, они, по прогнозам аналитиков, поставят на глобальный рынок 80,3 млн. тонн зерна, преимущественно это будет кукуруза. Суммарный объём мировой торговли кукурузой составит при этом около 149 млн. тонн.

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Теги:
отчет, пшеница, Дмитрий Лыжин, Общество



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