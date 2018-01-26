Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план

Об источниках дополнительных поступлений от налоговой инспекции и таможни в 2017 году в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ

"Впервые за семь лет в 2017 году налоговики вместе с таможенниками перевыполнили бюджет на 2,6 миллиарда леев. Они собрали почти 50 миллиардов леев", — отметил собеседник.

По информации Ионицэ, впервые за последние семь лет налоговики с таможенниками перевыполнили бюджет на 2,6 миллиарда леев, пополнив государственную казну на почти 50 миллиардов леев. Вячеслав Ионицэ утверждает, что это стало возможным не за счет роста потребления населения.

"Реально потребление не очень сильно выросло. Дело в том, что в 2017 году наше правительство пошло по пути жесткого налогового администрирования. Проще говоря, урезали возможности для контрабанды и повысили декларируемую стоимость товара. То есть сейчас наши бизнесмены стали платить больше налогов", — отметил экономист.

В то же время, по его мнению, повторить рекорд по сбору налогов 2017 года в наступившем году будет уже трудно.

"В 2017 году инфляция связана с тем, что правительство наводит порядок на теневые продажи. Это сработало в 2017 году. А в 2018 мы уже исчерпали этот ресурс, и рост нельзя обеспечить только за счет налогов. Теневые схемы практически все перекрыли", — резюмировал эксперт.