Журавлев: европейские страны с крупной экономикой - против санкций

По данным последнего опроса в рамках проекта "Sputnik.Мнения", проведенного старейшей во Франции компанией, занимающейся исследованиями общественного мнения, IFop, большинство французов и немцев считают неприемлемыми американские санкции против европейских компаний, участвующих в газовых проектах с Россией.

© Sputnik/ Владимир Сергеев Sputnik.Мнения: европейцы считают новые санкции США неприемлемыми

Более половины французов и немцев (65% и 61% соответственно) считают ограничительные меры непригодным инструментом взаимодействия с Европой. Вместе с тем в Великобритании этой же позиции придерживаются чуть менее половины опрошенных — 47%, а в Польше — 37%.

Почему британцы готовы смириться с санкциями, которые косвенно бьют и по ним — об этом в эфире радио Sputnik говорит политолог Дмитрий Журавлев.

"Страны Европы с крупной экономикой против санкций. Их население против. Потому что санкции бьют. В первую очередь, по людям: по рабочим местам и зарплатам. Великобритания больше ориентирована на экономическое сотрудничество с заокеанским партнером, на особые условия взаимодействия с США, поэтому там процент противников санкций меньше", — сказал эксперт.