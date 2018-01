"DoReDoS": благодаря Киркорову мы можем войти в топ-5 Евровидения 2018

Группа "DoReDoS" считается одним из главных фаворитов отборочного конкурса. Песню "My lucky day" для триумфаторов "Новой волны-2017" написал народный артист России Филипп Киркоров вместе с поэтом Джоном Баллардом. Именно они были авторами композиции Сергея Лазарева "You are the only one", с которой он покорил европейскую публику в 2016 году. Филип Киркоров взялся продюсировать молдавскую группу на Евровидении-2018 года.

Опыт Киркорова, по мнению солистов группы, очень ценен, считают солисты группы. Его подопечным всегда удавалось оказаться в пятерке лучших на европейском песенном конкурсе.

"Во-первых, Филип Киркоров за кого ни брался, все входили в пятерку. Во-вторых, Филип Киркоров знает, что такое Евровидение, и знает его изнутри. Он сам в нем участвовал и получил опыт Евровидения. Может, не самый удачный, но те исполнители, кем он занимался, завоевывали хорошие места. В-третьих, конечно, многое зависит от нас самих. Мы очень хотим привести Евровидение в Молдову", — отметила одна из солистов тройки Марина Джундиет.

В списке участников Евровидения, продюсером которых был Филип Киркоров, Анжелика Агурбаш из Украины, которая выступила на европейской сцене в 2005 году, Ани Лорак, представлявшая также Украину на Евровидении 2008 года, Дмитрий Колдун из Беларуси, которого мы услышали на конкурсе в 2007, затем, в 2014 году, Киркоров готовил к выступлению сестер Толмачевых из России, и, наконец, блистательное выступление Сергея Лазарева в 2016 году.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евровидение в Молдове: полуфинал отменен, утвержден список финалистов

"То, что Филип Бедросович обращает внимание на исполнителей из других стран, я думаю, что это связано с их характером", — отметила Марина.

В случае победы на национальном отборе ребята из "DoReDoS" планируют в рамках промотура посетить ряд Балканских стран в составе труппы Филипа Киркорова. После этого, возможно мы услышим и песню, которую молдавская группа исполнит вместе с российской звездой.