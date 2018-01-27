Эксперт: компромата на "Лабораторию Касперского" в мире не существует

В декабре прошлого, 2017 года правительство Литвы обязало государственные структуры и компании заменить программное обеспечение известной компании "Лаборатория Касперского". По мнению властей Литвы, продукция компании потенциально угрожает национальной безопасности страны.

Так ли это, и к чему приведет диалог между правительством балтийской страны и "Лабораторией Касперского", в эфире радио Sputnik говорит шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Литва не самый большой заказчик для "Лаборатории Касперского", хотя бизнес дорожит каждым своим клиентом. Свисток прозвучал откуда надо, будут действовать как приказано. Никакого компрометирующего материала на "Лабораторию Касперского" в мире не существует. Где презумпция невиновности? Нет доказательства их вины", — заявил эксперт.