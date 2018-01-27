Эксперт: питьевой воды на планете все меньше

Во многих регионах мира воды не хватает, и это давно является серьезнейшей проблемой, а скоро воды будет еще меньше.

Вода считается одним из самых ценных природных ресурсов, при этом количество питьевой воды сокращается. О причинах этого в эфире радио Sputnik говорит старший научный сотрудник центра Африканских исследований Института Всеобщей истории РАН, профессор Высшей школы экономики Николай Щербаков.

"Все, что южнее Сахары — традиционно в зоне риска. И не потому, что не хватает воды. А потому, что с ней не умеют правильно обращаться. Люди расходуют воду и не думают о том, как восстановить ее запасы. Мы ведь тоже льем воду из крана, и порой бездумно. Воду расходуют для разных целей, не задумываясь о том, как в дальнейшем перерабатывать отходы", — сказал ученый.