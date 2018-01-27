Футуролог: часы Судного дня не спасут человечество от катастрофы

Футуролог Александр Кононов в эфире радио Sputnik прокомментировал решение ученых из США.

Теперь символические часы Судного дня показывают 23:58, сообщили на пресс-конференции представители американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists, пишет РИА Новости.

Так близко к полуночи, которая символизирует момент ядерного катаклизма, они не подходили со времен первого испытания водородной бомбы в 1953 году.

В последний раз часы Судного дня переводили год назад — тогда американские физики-ядерщики установили на них 23:57:30.

Российский футуролог Александр Кононов считает правильным обращать внимание человечества на ядерную угрозу таким символическим способом. Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы ее предотвратить.

"К сожалению, не видно конструктивной части. О том, что мало говориться о таких вещах как жизнеспособность человечества, способность его не стать жертвой множества катастроф, обо всех катастрофах не говорится", — отметил собеседник радио Sputnik.

По мнению Александра Кононова, запугиванием человечества о приближающейся атомной катастрофе, проблему не решить. Он считает необходимым обсуждать решения преодоления всех глобальных угроз, в том числе атомной, а также больше обращать внимания на необходимость сплочения человечества перед современными вызовами.

"Мы должны контролировать не только угрозу атомного уничтожения, но и массу других угроз и показывать насколько сплоченность цивилизации могла бы их решить", — резюмировал футуролог.