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Гурэу: по этим причинам кишиневцам приписывают лишние кубометры воды

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Почему в счета-фактуры кишиневцев "попадают" лишние кубометры воды: об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал эксперт по проблемам муниципального хозяйства столицы Виктор Гурэу

"Как вилами писаны" — так сегодня говорят жители столицы о фактурах, которые получают за холодную воду. Кишиневцы недоумевают, почему в квитанциях число потребленных кубометров значительно превышает показатели, которые они должны оплатить по водомеру. И если некоторым приписывают по два-три куба, то у других в фактурах случайным образом появляется по пять, десять, а то и пятнадцать.

Особенно такие произвольные квитанции "берут за живое" пенсионеров, которые и так не знают, как свести концы с концами, а повышенные фактуры за воду зимой и вовсе становятся для них чуть ли не приговором. Но по неволе, не желая погружаться в бюрократическую пучину жеков и ассоциаций жильцов, старики вынуждены рассчитываться за эти "приписки", пусть и частями, в рассрочку.

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© Sputnik / Rodion Proca
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Так же поступают и люди среднего возраста, которым в силу решения рабочих и житейских проблем и нехватки времени, проще заплатить за приписанные к фактуре кубометры, чем бегать и искать правды.

И все же: по каким причинам и кто списывает на горожан, у которых в квартирах стоят поверенные метрологами водомеры, целые "бассейны" неиспользованной ими воды?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт по муниципальным проблемам Кишинева Виктор Гурэу.

Теги:
ЖЭК, приписки, произвол, фактура, коммунальные счета, примэрия Кишинева, кубометр, питьевая вода, муниципий, поставщик, квитанции, потери, вода, Кишинев, Apa-Canal Chisinau, Виктор Гурэу, Молдова, Кишинев



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