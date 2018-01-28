Рощина: эти документы нужны для переселения из Молдовы в Россию

Сотрудник консульского отдела Посольства Российской Федерации в Молдове Тамара Рощина назвала в эфире радиостудии Sputnik список необходимых документов, которые понадобятся соотечественнику для переселения

Кишиневский адрес Щусева 85/1 знаком многим гражданам Молдовы, которые планируют навсегда изменить свою жизнь, ищут лучшего, предсказуемого и стабильного будущего для себя и своих близких в регионах Российской Федерации. Именно сюда, в Консульский отдел Посольства России практически ежедневно приходят десятки людей в надежде на коренной перелом в своей судьбе.

В частных беседах с журналистами многие переселенцы говорят о том, что им попросту надоело жить на 150-200 долларов в месяц, что они хотят получать за свою работу (а многие из них — квалифицированные специалисты) по труду.

Молодые люди утверждают, что здесь, на Родине, их не прельщает перспектива быть официантами, барменами, кассирами в "фаст-фудах", имея при этом высшее образование. Они хотят стать на ноги, работать по профессии и не ждать очередных перемен и потрясений, которых в Молдове за четверть века было более, чем достаточно.

© Sputnik / Rodion Proca Как работает программа по переселению в Россию

Люди среднего хотят переселиться в Россию потому, что видят именно там возможность для развития своих детей, для получения ими качественного образования и работы.

Те, кто постарше, уезжают по переселению со своими детьми называя в качестве основного мотива, побудившего их на столь серьезный шаг в таком возрасте — желание жить в родной для них культурно-языковой среде, получать пенсию, которая гораздо выше чем в Молдове.

Между тем, граждан Молдовы, решившихся переселиться в Россию волнует вопрос: какие документы понадобятся для этого, и какова процедура их подачи?

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала сотрудник Консульского отдела Посольства Российской Федерации Тамара Рощина.