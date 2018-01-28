Молдавский священник о том, куда попадают олигархи после смерти

Отец Максим Мелинти в эфире радиостудии Sputnik Молдова поразмышлял о том, почему излишняя алчность и отсутствие сочувствия к страждущему не готовят ничего хорошего некоторым сильным мира сего

"Возлюби ближнего, как самого себя", — сказано в Библии. Эта заповедь является одним из главных постулатов христианской жизни, учит сочувствовать тем, кому плохо, призывает протянуть руку помощи человеку, оказавшемуся в беде, тому, кто слаб и обездолен.

И многие искренне верящие христиане, будь то те, кто живет в среднем достатке, или очень богатые люди стараются помогать слабым, участвовать в социальных акциях, заниматься благотворительностью, жертвовать на развитие храмов, монастырей, на поддержание детских интернатов или домов престарелых.

Однако есть и такие, для которых накопление капитала стало главным стимулом в жизни, затмевающим все человеческое, и все христианское. Как говорится, "только бизнес и ничего личного".

Куда попадают после завершения своего земного пути те, кто страдал эгоизмом и жил исключительно ради денег?

Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал настоятель Покровской церкви села Гидигич Максим Мелинти.