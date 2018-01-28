Врач рассказал о том, как не умереть зимой от холода

Морозы не часто, но довольно основательно испытывают на прочность граждан Молдовы. Доказательством тому стал период после православного праздника Крещение, когда столбики термометра в ночные часы опускались до минус 15-17 градусов по Цельсию.
По данным медиков, пониженные температуры при высокой влажности воздуха являются таким же стрессом для организма, как и 40-градусная жара — частая "гостья" молдавского лета.
Хорошо если в настоящую стужу человек находится в помещении. Однако есть и такие профессии, предполагающие работу на открытом воздухе, что особенно опасно и грозит обморожениями конечностей и лица. Не менее пагубна ситуация, когда автомобиль заглох вдали от населенных пунктов, а на улице — сильный мороз.
Как уберечь себя и близких от обморожений, какие меры предпринять, чтобы максимально обезопаситься от стужи?
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.