Врач рассказал о том, как не умереть зимой от холода

Что делать, если вы оказались вдали от цивилизации, а на улице трескучий мороз: об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов

Морозы не часто, но довольно основательно испытывают на прочность граждан Молдовы. Доказательством тому стал период после православного праздника Крещение, когда столбики термометра в ночные часы опускались до минус 15-17 градусов по Цельсию.

По данным медиков, пониженные температуры при высокой влажности воздуха являются таким же стрессом для организма, как и 40-градусная жара — частая "гостья" молдавского лета.

Хорошо если в настоящую стужу человек находится в помещении. Однако есть и такие профессии, предполагающие работу на открытом воздухе, что особенно опасно и грозит обморожениями конечностей и лица. Не менее пагубна ситуация, когда автомобиль заглох вдали от населенных пунктов, а на улице — сильный мороз.

Как уберечь себя и близких от обморожений, какие меры предпринять, чтобы максимально обезопаситься от стужи?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.