Колацки: европейцы еще долго будут недовольны ситуацией в Молдове

Политолог Анжела Колацки прокомментировала в эфире радиостудии Sputnik Молдова доклад Еврокомиссии, указывающий на ухудшение ситуации в республике по всем важным показателям

Ранее европейские партнеры не раз указывали Молдове на то, что страна не справляется со взятыми на себя обязательствами. Еврокомиссия представила документ, показывающий, что среди трех стран "Восточного партнерства", пользующихся безвизом с ЕС, особую обеспокоенность вызывает ситуация в Молдове, где наблюдается заметное ухудшение почти по всем важным показателям.

Политолог Анжела Колацки рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, какие действия нужно предпринять молдавским властям, чтобы европейские партнеры остались довольны проделанной работой.

"Нужно привести к общему знаменателю то, что у нас декларируется, и то, что происходит на самом деле. Необходимо демократизировать общество, деполитизировать государственные учреждения и провести судебную реформу", — заявила Анжела Колацки.

Собеседница также отметила, что в первую очередь стране нужно отойти от практики двойных стандартов.