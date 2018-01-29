Эксперт: пользуясь соцсетями вы автоматически попадаете под угрозу

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал в эфире радио Sputnik, чем рискуют пользователи социальных сетей, оставляя там свои персональные данные

С каждым днем на просторах интернета появляется все больше угроз, связанных с персональными данными пользователей.

Эксперт в области безопасности Александр Власов рассказал в эфире радио Sputnik, какие опасности подстерегают посетителей соцсетей.

"Стоит понимать, что как только вы начинаете использовать какое-либо электронное устройство, вы сразу же оказываетесь под наблюдением. Злоумышленник может найти любую информацию, начиная от того, какая у вас недвижимость и где вы застрахованы, и заканчивая номерами банковских карт", — заявил эксперт.

Собеседник также отметил, что большую часть информации мы выставляем в социальных сетях самостоятельно, даже не задумываясь о том, как она может быть использована.