Историк: отрицать Холокост в Молдове запрещено законом

Доктор наук Евгений Брик рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как в стране чтут память о Холокосте, и кто его отрицает

27 января официально признан Международным днем памяти жертв Холокоста. За свою национальную принадлежность во время Второй мировой войны были убиты около 6 миллионов евреев. Однако, сейчас уже существует точка зрения, согласно которой Холокост не существовал в том виде, в каком его описывает история.

Историк Евгений Брик рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, распространено ли в республике такое явление как отрицание Холокоста.

"В 2016 году был принят закон, который запрещает отрицание геноцида времен Второй мировой войны. Так, человек, отрицающий это публично, будет привлечен к уголовной ответственности," — подчеркнул собеседник.

Евгений Брик также отметил, что современная школьная программа не предусматривает изучение Холокоста в должном объеме.