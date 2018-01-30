Илиеш: к чему приведут мелкие землетрясения в Румынии

С 21 по 29 января румынскими сейсмологами ежедневно фиксировались землетрясения магнитудой до 3.

© Sputnik / Miroslav Rotari Девятый день подряд в Румынии происходят землетрясения

В этот период было зарегистрировано 14 подземных толчков. Последнее произошло в Румынии 29 января, в Констанце. Магнитуда составила 2,4, а очаг находился на глубине 5,6 километра.

По словам руководителя Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Академии наук Иона Илиеша, ежедневные землетрясения в Румынии не выходят за норму. Более того, ученый утверждает, что несмотря на кажущуюся угрозу, в первый месяц 2018 года сейсмическая активность Вранчи, напротив, снизилась.

"Январь был даже спокойней, чем предыдущие месяцы. В первый месяц этого года было зарегистрировано восемь землетрясений магнитудой меньше 3. До этого было 14 землетрясений в месяц магнитудой от 3 до 4. Это говорит о том, что сейсмический режим Вранчи сегодня соответствует норме", — сообщил ученый.

Ион Илиеш добавил, что череда мелких землетрясений не является предвестником мощных подземных толчков. Поэтому не стоит полагаться на обывательские слухи, которые ничего кроме нервозности в общество не привносят.

"Если бы происходили землетрясения больше 5, и они были частными, тогда можно судить о предстоящем сильном землетрясении. Но уже столько лет мы являемся свидетелями обычного сейсмического режима", — заключил собеседник.