Кирьякова: эпидемия кори в Украине может перекинуться на Молдову

В условиях нарушенной вакцинации, в Молдове значительно возросла угроза возникновения эпидемий инфекционных заболеваний, в том числе, кори

Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила завотделением реанимации инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова, комментируя первый случай заболевания корью, зарегистрированный в республике.

Речь идет о семимесячном ребенке из Глодянского района, который заразился на Украине, где ранее была объявлена эпидемия. Ребенок не был вакцинирован.

Появление больного корью и в Молдове было ожидаемым, считает Галина Кирьякова. Но говорить о том, как дальше будет развиваться ситуация и не перерастет ли единичный случай в эпидемию, очень сложно.

"Угроза есть всегда. Мы очень многого добились в вакцинации. Но в данном случае это было ожидаемо, и никто не говорит, как это все будет развиваться. Никто не может этого предусмотреть, потому что были изменены эпидемиологические законы. У нас была нормальная вакцинация, плоды которой мы пожинали — мы забыли, что такое ветрянка и скарлатина, мы об очень многих заболеваниях забыли. Но сейчас приходится кое-что вспоминать, и пожинать плоды нарушенной вакцинации", — сказала врач-инфекционист.

В условиях многочисленных отказов от вакцинации, утверждает собеседница радиостудии Sputnik Молдова, распространение заболевания становится непредсказуемым.

"Ни один специалист не может предугадать, как у нас будет развиваться ситуация. Если свыше 95% населения вакцинировано, нет шансов развития эпидемии. Все, что ниже 95% — вероятность повышает", — сказала она.

По информации главы столичного Управления здравоохранения Михая Молдовану, в Молдове вакцинировано почти 90% населения.

Как уточнил чиновник, в последние десять лет в республике не было своих случаев заболевания корью.

Все заболевшие, которых были единицы, заразились за границей.

В 2014 году это произошло в последний раз.

Тогда были два случая. Люди заразились в России.