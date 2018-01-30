Дрозденко: странно, что перехват самолета ВМС США показался "опасным"

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко считает, что ничего необычного в действиях российских пилотов нет, напротив, практика сопровождения неизвестных самолетов "взаимная и многолетняя".

По данным командования ВМС США в Европе, 29 января, находясь в международном пространстве, Су-27 приблизился к американскому EP-3 на расстояние полутора метров и "пролетел непосредственно перед коридором EP-3".

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По сообщению РИА Новости, представитель Госдепа Хезер Науэрт обвинила российскую сторону в пренебрежении международными нормами и грубом нарушении соглашения о "предотвращении инцидентов на и над открытой водой от 1972 года".

Ранее о перехвате самолета американских ВВС над Черным морем ранее сообщило Минобороны России. По информации ведомства, Су-27 не позволил ЕР-3 нарушить воздушное пространство России, сопроводив его с соблюдением всех мер безопасности и международных правил.

Комментируя инцидент над Черным морем, эксперт российского журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко выразил удивление тем, что действия российских Су-27 показались американским военным опасными.

Он отметил, что перехват российскими летчиками американского самолета никоим образом не выходил за рамки обычной практики.

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"Практика такого опознания и сопровождения неизвестной цели является обычной еще со времен существования Советского Союза. Вопрос в другом — что делал американский самолет радиолокационной разведки возле наших берегов? Соответственно, наши ВКС определили эту цель и сопровождали ее вдоль нашей границы, не давая ее пересечь", — сказал военный эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, подобная практика имеет место и у стран блока НАТО, которые сопровождают российские самолеты, летящие над нейтральными водами, но вдоль границ стран-участниц Североатлантического альянса.