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Павел Данилин - политолог, журналист, директор Центра политического анализа
© Photo: Youtube.com / Свободная Пресса

Данилин: "кремлевский список" составлен явными дилетантами

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Политолог Павел Данилин в эфире радио Sputnik прокомментировал составленный Минфином США санкционный список, в который вошло почти все руководство Российской Федерации, а также крупные российские предприниматели

По сообщению РИА Новости, документ включает более 200 человек. Так называемый "кремлевский список" был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года.

Список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем. 

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Директор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя в эфире радио Sputnik опубликованный документ, обратил отметил явный непрофессионализм его составителей.

"Те люди, которые составляли этот список, открыли сайт соответствующих учреждений — Правительства РФ и администрации Президента и "копипастом" выписали всех без исключения людей, которые входят в руководство", — подчеркнул собеседник.

По его мнению, "кремлевский список" имеет двойственный характер. В первый вошли лица, занимающиеся реализацией политики России. Второй состоит из олигархов — людей, чей капитал превышает один миллиард долларов США.

Павел Данилин обратил внимание на то, что в список не вошли представители экспертного сообщества, что указывает на истинные цели составителей документа.

"Те эксперты, пламенные трибуны, ораторы, которые действительно вызывают идиосинкразию у наших коллег в Восточной и Западной Европе и в США, не попали в этот список, потому что его цель не повлиять на тех, кто говорит, а на тех, кто принимает решения в очень краткосрочной перспективе. И эта перспектива двух месяцев — до 18 марта. Это очень важно. Мы видим попытку подорвать доверие к режиму, как к таковому, со стороны людей, кто этот режим и представляет, со стороны правительства и администрации, в надежде, что эти люди не будут прикладывать силы для чего-то. Безусловно, в надежде подорвать этот режим из-за отсутствия финансирования со стороны олигархов", — сказал политолог.

По мнению Павла Данилина, эта надежда настолько же бессмысленна, насколько бесперспективна. 

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"Все это выглядит так глупо, что у меня вызывает вопрос об уровне людей, которые принимали это решение", — подчеркнул он, добавив, что список спровоцирует противоположный эффект.

"Составители этого списка настолько непрофессиональны, что они не понимают, что в случае если мы проживем с этим списком 3-4 месяца, а мы проживем, то США от него только хуже будет. Потому что произойдет концентрация вокруг Кремля не только общества, но и элиты. Ну а куда деваться-то, если тебе там все закрыли, здесь придется концентрироваться", — резюмировал собеседник.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад Минфина США "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации.

Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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Теги:
Минфин США, "кремлевский список", антироссийские санкции, Россия, Павел Данилин



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