Куртов: политика США усилила террор в Афганистане

Активность террористов в Афганистане, к сожалению, растет, несмотря на надежды, что там наконец установится мир и покой.

Эксперт РИСИ Аждар Куртов выдвигает ряд гипотез — кому именно выгодны теракты. Одна из них — теракты, возможно, инициировал Пакистан в силу того, что между ним и США сейчас весьма сложные отношения: Трамп недавно обвинил Исламабад в поддержке различных террористических групп и пригрозил жесткими мерами.

В любом случае, Куртов отмечает, что причина увеличения терактов — вмешательство США.

"Афганистан по-прежнему является зоной нестабильности, которую породила политика США, и что бы ни заявлял Трамп о своей решительной борьбе с терроризмом, именно вторжение США на территорию Исламской Республики привело к тому, что гражданская война, тлеющая там в течение десятилетий, получила свежий заряд, и вновь разгоревшийся пожар будет полыхать ещё достаточно долго", — сказал аналитик.