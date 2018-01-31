Капитонов: происходит разворот европейской политики в сторону России

Оператор проекта "Северный поток — 2" получил разрешение на строительство газопровода в немецких территориальных водах, говорится в информационном сообщении на сайте компании Nord Stream 2 AG.

Помимо этого, была одобрена прокладка сухопутной части газопровода в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.

"Северный поток — 2" стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против данного проекта выступает ряд государств, в числе которых — Украина и США.

"То, что происходит постепенный разворот европейской политики в сторону России, это очевидно. Мы видим политическое противостояние против российских энергетических проектов в странах новых членах ЕС, например в Польше. Но, одновременно с этим, основатели Европейского Союза понимают адекватность решений и разворачиваются в сторону России", — сказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Иван Капитонов.