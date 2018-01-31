Холодков: Россия найдет чем ответить на "кремлевский доклад"

Опубликованный 29 января в США так называемый "кремлевский список" подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятый в США летом 2017 года.

Данный список не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Смогут ли, и как именно, власти РФ симметрично ответить США — свое мнение по этому вопросу высказывает эксперт РИСИ Вячеслав Холодков.

"Прежде всего, ответные меры должны носить персонифицированный характер, как и пресловутый "кремлевский доклад". Поскольку упомянутый перечень не означает автоматического принятия санкций против фигурантов, то и наш может обладать тем же свойством", — заявил аналитик.