Благодыренко: "Ты супер" изменил жизнь и детей, и агентства Sputnik

"Задача шоу "Ты супер!" состоит в том, чтобы изменить жизнь детей, которые участвуют в этом конкурсе. Я могу сказать, что после первого сезона изменилась жизнь и нашего агентства Sputnik. Мы участвуем в конкурсе и выполняем немного не свойственную нам функцию. Мы являемся партнерами и где-то сопродюсерами на стадии отбора, поиска детей. Такую задачу мы смогли выполнить благодаря тому, что у нас работает порядка 600 человек в странах СНГ ", — сказал Благодыренко.

Как изменилась жизнь агентства Sputnik после проекта, заместитель главного редактора МИА "Россия Сегодня" Андрей Благодыренко рассказал в эфире радио Sputnik Казахстан.