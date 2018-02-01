Петровская: победа Земана – это геополитический выбор чехов

Победа Милоша Земана, известного евроскептика, на президентских выборах в Чехии, стала, в некотором роде, сюрпризом — многие эксперты сулили ему поражение.

По мнению эксперта РИСИ Оксаны Петровской, победа Земана — это следствие умелых его действий по мобилизации своих избирателей, а также констатация того факта того, что Чехия разделена на две части по геополитическому принципу.

"Чехи — это не поляки, для них нехарактерна русофобия как таковая. Их идеи вообще мало волнуют, они прагматики. Тот факт, что Земан побывал в ноябре в России с огромной группой бизнесменов, заключил много контрактов, поддерживает тесные экономические связи — это только плюс Земану в глазах избирателей", — отметила аналитик.