Будза: иностранцы в Молдове будут зарабатывать в разы больше молдаван

Иностранные граждане, которые захотят работать в Молдове в приоритетных областях, получат миграционные льготы. Желающие устроиться на должности медсестер, швей, сапожников, механиков электрооборудования и разнорабочих получат вид на жительство в ускоренном режиме.

Председатель Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы Олег Будза рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, не приведет ли это к увеличению числа безработных граждан республики.

"С одной стороны, если есть вакантные места, на которых не хотят работать наши граждане, то почему бы не предложить их работникам из других стран. Работодателям приходится это делать, если они не могут найти специалистов", — заявил Олег Будза.

Собеседник, однако, отметил, что неясным остается тот факт, почему иностранцам, работающим в республике будет предложена заработная плата больше, чем молдавским гражданам на тех же специальностях.

"До сих пор остается неясным, как вышло так, что на ряде неквалифицированных работ иностранцы будут получать в среднем 5300 леев, в то время как молдавские граждане на тех же специальностях получают около 2300 леев", — подчеркнул Олег Будза.